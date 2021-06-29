Anson Lo獲得女神抱抱　Stephy嘆Cookies時期好辛苦

ViuTV節目《調教你MIRROR》播映到最後一周，昨晚（28日）導師梁祖堯（阿祖）安排12子齊齊跟金師傅習武，當中以成員Jer最為「搶眼」，因為全員之中佢最唔認真兼唔集中，最後佢、有跆拳道黑帶嘅Edan被「點燈」同師傅格鬥，規則仲要係只可以防守，變相即係要不停「硬食」師父嘅辣招。

首先出場嘅有Edan，一開始都應對到師父啲招數，仲可以喺適當嘅時候彈走甩身，逃離師傅嘅魔爪，不過最後都係難逃一劫，被師傅擊中頭部「倒斃」！之後輪到Jer上場，難度提升，被要求邊唱《狂人日記》邊格鬥，雖然都跟到拍子成功唱出半首歌，但好快就「舉白旗」投降，場面搞笑！

今集焦點就落喺啱啱宣布同男友王子（邱勝翊）斷3年情嘅特別嘉賓鄧麗欣（Stephy）身上，12子一見「女神」即飛撲埋去，其中Anson Lo同Alton仲獲得「愛的抱抱」！趁MIRROR打波期間，阿祖同Stephy坐喺場邊，前者向後者發問仲係女團Cookies嘅時候，最後悔冇好好享受啲咩？Stephy答所有嘢：「嗰陣好辛苦，一嚟多人，化妝都要一早提早4、5個鐘起身，嗰陣又係新人，有好多嘢要做，唔識享受團體一齊為一件事打拚而努力嘅感覺。」

然後阿祖再同Stephy分享有日Jeremy自爆拍劇集《男排女將》好唔開心嘅事，指佢喺劇中角色設定係一開聲講嘢就會被其他人截停，完全冇一句完整嘅台詞，長期齋企喺隔籬「自閉」，搞到佢無法享受其中，而Stephy亦話對佢了解唔多，直到重溫《全民造星》後先發現Jeremy係會令人眼前一亮，希望佢保持善良。最後預告片中，見Stephy今晚（29日）繼續同MIRROR分享組團心得。