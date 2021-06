蒙地卡羅電視節　「幻視」保羅畢特利獲封視帝

國際電視界盛事、《第60屆蒙地卡羅電視節》昨日舉行頒獎禮,《復仇者聯盟》(Avengers)系列「幻視」英國男星保羅畢特利(Paul Bettany)主演的劇集《Uncle Frank》獲3獎成大贏家!

除了獲最佳劇集之外,亦獲最佳創作人獎。此外,在劇中飾演同志的保羅則勇奪最佳男主角。因疫情關係,保羅並未有飛抵當地領獎。而去年熱播的Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)的創作人Darren Star獲頒Golden Nymph獎。

另方面,《日間艾美獎》的兒童、動畫及時尚潮流組別的提名名單公布,美國男星Zac Efron憑野外紀錄片集《Down to Earth with Zac Efron》獲最傑出旅遊、冒險及自然電視節目提名,而他亦同獲最傑出日間節目主持提名。而《老友記》(Friends)女星卻妮高絲(Courteney Cox)憑社交網節目《9 Months with Courteney Cox》提名最傑出日間短篇非虛構性節目。

至於「天行者」麥咸美(Mark Hamill)亦憑配音的迪士尼動畫片集《艾蓮娜公主》(Elena of Avalor)提名最傑出學前動畫節目演出。頒獎禮將於下月17日及18日舉行。