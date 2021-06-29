【筋肉人張家輝夠經典】瑞士大叔8個月大改造爆肌現青筋

女人唔Keep好易老，男人其實都唔可以鬆懈！好似張繼聰咁，早年為咗拍戲同開騷狂操，試過由150幾磅增重至190幾磅再操肌，「非人」生活令人聽到都驚，雖然依家唔使Sell肌，仲移情別戀復古電單車，不過佢都冇放棄自己，繼續Keep住做Gym，力保不失！而佢嘅好兄弟森美亦試過3個月激減20磅，喺《森美旅行團》大晒肌肉完全冇問題！

影帝張家輝當年拍《激戰》時變身筋肉人，仲攞埋2014年金像獎影帝，至今依然為人津津樂道，認真經典！佢哋通通都年過40，而喺瑞士都有位「大叔」Burak Olgun，短短8個月極速變成爆肌型男，仲成為唔少後生仔嘅偶像添！

Burak Olgun 2017年仲係一個有大肚腩、肥仔波嘅油膩大叔，不過當時佢決心用8個月大改造，經過多翻努力後成功操出爆肌身材，換來結實胸肌、腹肌、麒麟臀等等，總之成身肌，啲青筋仲爆晒出嚟，Man到爆炸！

現年43歲嘅佢，係一位專業健身教練，參加過健美比賽，不時喺社交網分享健身貼士，為大家解決運動上難題，當然唔少得嘅仲有海量「肌圖」啦，加埋佢一把性感白鬍鬚，無論女定男網民都睇到流晒口水，坐擁近10萬粉絲！果然男人到中年會愈嚟愈Charm，不過當然係你要肯努力付出啦！

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