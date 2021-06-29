因未有發聲捱轟　妹妹拍片全力支持Britney

美國流行天后Britney Spears上周於庭上就廢除父親監護權的聆訊作供，事後她的歌手妹妹珍美蓮（Jamie Lynn Spears）因沒有為姊姊發聲而捱轟，最後搞到她取消社交網留言功能。而她昨日終於在網上拍片支持Britney。

珍美蓮解釋自己沒有發聲的原因，她說：「我覺得直到我姊姊可以為自己說話，並說出她認為她需要公開說的話才會公開談論，我認為這樣才是對的。但現在她說得很清楚，說了她想說的話，我覺得我可以跟著她說我覺得我需要說的。」她堅持自己私底下其實好愛、崇拜及支持Britney。

之後她愈講愈激動：「就在這些廢話之前，這個是我的大家姐。我不會理會如果她想跑去雨林在杳無人煙的地方生下無數個BB，或她想復出並像以前般稱霸世界。這不會影響我，因為我是她的惟一一個妹妹，我只關心她的快樂。如果結束監護權或飛去火星或她為了開心而想去做的，我百份百支持，因為我永遠支持、愛我的姊姊，只要她開心就可以。所以希望大家持續祈禱。就是這樣。」

除了Britney妹妹之外，與她於迪士尼兒童節目同期出道的天后Christina Aguilera，昨日亦首次於社交網留言支持她。Christina上載兩人的舊合照並留言說：「過去幾日我一直想起Britney以及她經歷的所有事情。任何想要掌握自己命運的女人或人類，不被允許過她們想要的生活，這實在是令人不可接受的。對於一個在大多數人無法想像的條件和壓力下工作的女性，我向你保證，她應該享有所有可能的自由來過最快樂的生活。我的心與Britney同在。她值得世界上所有真正的愛和支持。」