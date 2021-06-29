45周年系列　經典Monogram大變「新」

為慶祝品牌成立45周年，德國時尚品牌MCM今季特別推出全新的Vintage Monogram Jacquard系列，用嶄新材質回顧過去及展望未來。其設計採用復古美學去重塑品牌標誌性的Visetos Monogram，利用來自包浩斯紡織學校（The Bauhaus Textile School）的傳統技術編織，以複雜繁瑣工序帶來一絲不苟的工藝設計。

全新系列分別推出復古灰色、現代藍色及皇家紅色3種雋永色調，將經典Visetos Monogram轉化成品牌歷史上首個全新的Monogram設計，除了運用到Stark Backpack、Klassik Crossbody、Rockstar Vanity Case及Satchel等標誌性袋款外，亦同步推出家居拖鞋、運動鞋及帽款。此外，品牌為了更全面詮釋新系列，也特別與柏林創意單位Sucuk&Bratwurst及潮流文化媒體《Highsnobiety》攜手合作，特別設計了專屬的3D Monogram動畫，將MCM Monogram圖案與瓢蟲結合，用大膽創新的動畫去誌慶全新系列的誕生。