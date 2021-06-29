走出離婚陰霾！趙麗穎食神上身　對住吳磊笑晒口

主演多部內地劇包括《花千骨》及《楚喬傳》等成為「流量女王」的一線內地女星趙麗穎，今年4月宣布和男星馮紹峰離婚後，一直在工作中度過離婚的傷痛，而她離婚後首次參與的綜藝節目《拜托了冰箱》第7季已播出，節目中見她重現歡顏，胃口不錯，並成為了吃貨。

今季《冰》參與的藝人包括王嘉爾及吳磊等，期間用膳時趙麗穎不停的吃，眼見有新菜式奉上，口中的食物未吞掉，已急急的拿着筷子去夾，飯後吃冰糖葫蘆時更吃得滋味。不少網友大讚她的食相十分可愛，更說看她吃得開心，感到安慰：「她吃東西的表情可愛死了！」、「可愛的小吃貨！」、「穎寶應該走出來了，看她吃得開心就知道！」

趙麗穎和吳磊閒談時，說到第一次拍戲時的感受，她說：「我第一次拍戲時，20多歲吧！甚麼也不懂，真的甚麼也不知道，真的會很緊張，緊張到從一句話變成兩個字，最後一個字也說不出來！」之後她和吳磊為公仔塗上顏色時，雖然全程投入，但效果真的麻麻，被何炅直批：「畫得很醜！」，她笑說：「我不是為了嚇人，只是想萌萌的治愈一下，結果走了偏鋒，給它取個名字『慘蛋』、『滾蛋』！」

另外，有部分網民認為21歲的吳磊和33歲的趙麗穎CP感十足，更指吳磊早前在內地劇《長歌行》中雖然和迪麗熱巴是飾演情侶，但卻嘲諷他們看起來像外甥與阿姨，完全是「零CP感」，反而覺得他和趙麗穎這對「姊弟戀人」令人看得舒服。憑《琅琊榜》走紅的吳磊，緋聞多多，包括早在他15歲時已被謠傳受台灣女星陳喬恩邀請到房間看劇本，陳喬恩即怒斥「只有智障才會相信」。