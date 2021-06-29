戲如人生！茱莉亞羅拔絲為報復未婚夫偷食玩「逃婚」

荷里活女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）有個幸福家庭，與老公攝影師丹尼莫達（Danny Moder）結婚接近20年仍然十分恩愛！不過回想過去她未成為「幸福人妻」之前在情路上曾經歷多段刻骨銘心的愛情，其中更被前未婚夫影星基菲修打蘭（Kiefer Sutherland）傷害得最重！

「大口茱」與荷里活小生基菲修打蘭於1989年因合作電影《靈異凶間》（Flatliners）而戲假情真搭上，當時男方仍結婚並育有一名年幼女兒。 不過後來男方因酗酒問題而與女友關係開始疏離，並搬離女友的愛巢到酒店居住。期間他更背住未婚妻與跳舞女郎Amanda Rice偷食。當時他否認偷食，只承認曾與對方打過桌球。雖然他與「大口茱」重修舊好，不過「紙包唔住火」與他打過「友誼波」的Amanda就猛向傳媒爆料，指基菲曾向她呻過指「大口茱」為人冷漠兼自大。報道出街後「大口茱」即因病入廠，當她出院後即被傳出她與基菲已訂婚的消息，並宣布4星期後即1991年6月14日結婚。當時已有傳她們已有晒計劃，除了安排於20世紀霍士的片廠舉行婚禮之外，還邀請了150位嘉賓以及新娘子會穿8,000美元度身訂造婚紗出嫁。

點知在婚禮舉行前3日，「大口茱」突然宣布取消婚禮，原定婚禮當日她更做「走佬新娘」與新男友基菲的影星好友積遜柏烈（Jason Patric）遠赴愛爾蘭。認真峰迴路轉！不過她們最終拍拖1年亦分手。

雖然被好友撬牆腳，但基菲與積遜並冇結怨。他們今年初更一同接受網台訪問講30年前爭「大口茱」一事。積遜被主持問當時帶了她去那裡？正當他口窒窒準備回答之際，基菲即搶住輕聲地回答：「愛爾蘭。」基菲表示事件已發生多時，大家經已放下並各自已組織家庭。

「大口茱」曾與里安納遜拍拖？

除了基菲之外，「大口茱」原來多年前亦與荷里活男星里安納遜（Liam Neeson）拍過拖！兩人多年前曾在電影《Satisfaction》中合作過，當時已35歲的里安比女方大16年。兩人火速搭上並同居。最終拍拖1年後分手。後來他們亦有合作拍戲《傲氣蓋天》（Michael Collins）。「大口茱」與里安分手後再搭上另一電影《常伴我左右》（Steel Magnolias）的拍檔Dylan McDermott。他在片中飾演「大口茱」的老公，而現實生活中他們亦有訂過婚。兩人分手後，她亦有退回訂婚戒指給他。多年後，Dylan與Maggie Q訂婚但最終仍是分手收場！