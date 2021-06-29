【天變地變情不變】羅慧娟離世9周年　丈夫登報悼念

天長地久有時盡，此情綿綿無絕期。曾分別和周星馳及劉青雲合演《蓋世豪俠》及《人在邊緣》等經典劇集的女星羅慧娟，於2012年因胰臟癌逝世，其丈夫劉志敏至今對她仍念念不忘。踏入愛妻逝世第9年，他一如以往在對方死忌的前一天，聯同家人於報章刊登廣告表達思念。在今天刊登的廣告中，有娟妹嫣然一笑的照片，並寫上「劉羅慧娟，九年了，我們仍然懷念你，我們永遠愛你」，以及娟妹生前喜愛的聖經金句。

「永遠愛你」，劉志敏說到做到，即使和娟妹天各一方，天變地變，始終情不變。劉志敏和娟妹的情緣始於1996年，並於2008年結婚，16年的感情充滿愛和淚，他陪娟妹一起見證和度過重重難關：嚴重耳鳴、抑鬱症及胰臟癌，共同抱着積極樂觀、堅毅不屈的態度。在最後的歲月，堅信娟妹會康復的劉志敏，衣不解帶親自照顧，更曾試過半夜為她做人工呼吸。她，先走一步，難過悲痛的他，知道她一生無憾，並說將來要與她合葬，長相廝守。

身為娟妹生前好友的藝人張衞健，早年在內地節目中談及和娟妹相處點滴，相關短片近日開始在網上再瘋傳。節目中張衞健說有次到娟妹的家探望，當時已知道對方已在癌症末期的階段，所以見面前他不知道應安慰鼓勵、還是當沒事般的態度去相處，但當看到她時，已不用再糾結。

張衞健說：「她跟以前一點分別都沒有，她很熱烈的擁抱我，很熱情跟我聊天，跟以前一樣嘻嘻哈哈、打打鬧鬧。她還說這陣子很忙，我問她忙甚麼？她說忙着寫遺囑：『我那雙筷子、吃飯的碗要留給誰？我最喜歡的十本書，要怎麼分？』我彷彿在聽她說很開心的事，她好像已經忘記她的生命已剩下幾個月。」

張衞健續說娟妹的一個舉動，令他萬分佩服她和劉志敏，他說：「吃晚飯時大家很開心的聊家常，突然之間娟妹問老公：『老公，我能不能把假髮脫下來給我的朋友看？我很想脫下來。』她是因為治療，所以頭髮全掉光，要戴假髮。那刻我是很尷尬，不知道要給甚麼反應，可是她的老公鬆容不迫的說：『這是你的好朋友，別說假髮，你脫光光給他們看也可以！』然後大家哄堂大笑，那刻我打從心底裏的敬佩這對夫妻，敬佩他們面對死亡的態度。」