男星爆被綠帽　台鐵事故倖存女友忍3個月控訴：加倍奉還

台鐵太魯閣號今年4月發生嚴重出軌事故，造成近50人死亡及過100人受傷，當中台灣男星范子安曾在網上發文，透露女友Effie在車上，當他得知消息後立刻趕往醫院探望，但發現女友被第二個男人牽着手，覺得被戴綠帽而心碎。雖然事後他刪走文章，但依然無補於事，引起網上一片輿論。誰不知事隔近3個月，Effie受訪還原事發經過，透露該男子只是國中同學，幾乎所有來探望的人都有肢體接觸，自己媽媽也在，她強調跟對方沒有感情關係。雖然事後兩人曾和好，但一直相處不愉快多爭執，前幾天兩人決定分手。至於傷勢，Effie透露右腿骨折、肋骨挫傷，但更嚴重的是創傷症侯群。

而昨晚，Effie也在社交網發文控訴，表示當時沒有出來反駁，是因為想對方得到應有教訓：「在我發生事故時，你闖了大禍讓我上新聞，怎麼扭曲事實加油添醋，我加倍奉還。沒有想過我會遇到那種生離死別的事，也沒想過會被困在一個充滿遺體的地方，你怎麼有臉打那些話詆毀我，東扯西址，當我身體心靈受創躺在醫院，你選擇這樣做，上了新聞知道丟臉了，跟身旁朋友說我不是，沒關係，大家都同個樣，物以類聚，當時我沒有出來反駁你，因為我沒那心力陪你鬧，我知道的太多了，所以我想讓你慢慢受到你應得的教訓。」更標纖對方帳號。

過了不久，范子安也在社交網發文道歉，及配上黑色圖：「衝動造成的傷害太大了⋯真的不該在妳最受傷恐懼的時候，發那種加油添醋的文章傷害妳，讓妳承受了這麼多的壓力，一時衝動造成太多無法挽回的傷害，對不起。」