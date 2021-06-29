高海寧緊身白背心激凸　自爆靠感覺搵男友

在內地放了一個悠長假期返港的高海寧（高Ling），今早（29日）現身灣仔接受黎芷珊主持的節目《單對單》做嘉賓，穿白色貼身背心的高Ling，身材玲瓏浮凸，無得輸。她透露之前一個人背包旅行去三亞沖浪5日，所以瘦了更fit，她說：「覺得一個人去旅行好有勇氣，一直想做但無時機，呢個決定極之好，畀我見識和體會好多。」又謂在三亞每日都好Chill，讓她明白甚麽是生活，以後都會放假遊山玩水，打算遲些會在港找個安全區域遊船河和冲浪。

高Ling透露在節目中好像Girls talk甚麽都講，也分享感情觀，說與芷珊傾得好開心，覺得節目會令大家了解她多些。她自從與拍拖5年的音樂才子鄧智偉分手後，感情生活歸於零，她說：「單身好耐啦！追求者實有，但要啱先得。（擇偶條件？）我又唔知道自己想點，一向靠感覺。（撻唔着？）總之啱先會一齊，唔為拍拖而拍拖。」自言覺得一個人幾好，唔使考慮其他人感受，可以好好同自己相處，好充實，自言一直好愛自己，問會否不懂愛人？她說：「唔會啦！遇到啱就識愛。」自言不會規限拍拖對像包括國籍，年紀較她小也不成問題：「圈外人驚未必明你工作，但同圈內人拍拖又有好多考慮，無圈中人追我，都要睇邊個嘅。」