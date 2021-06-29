東冲有料到：有所不知的泰式船河粉

曾幾何時，泰式船河粉在香港風靡一時，不少泰式餐廳紛紛推出應市，當中更有餐廳清一色只提供泰式船河粉。對於這種河粉的起源，只要上網即可查得一清二楚，不少旅客來到曼谷，最喜歡就是到勝利紀利碑附近享用約十多泰銖一細碗的船河粉，一啖吃完一碗，弄得餐桌上都豎起了一幢幢的細碗。

如此受歡迎的船河粉，衍生了不少學問及組合。最為人津津樂道的，莫過於賣相像「坑渠水」般的湯底，顏色渾濁，據講湯底愈深色愈渾濁，味道便愈佳！

另外，大家來泰國吃船河粉時，大都只單單挑選粗粉或幼粉，但其實有部分店舖推出了不同的「粉底」組合，甚至將即食麵放入其中也未嘗不可。另外，亦可以像車仔麵般配搭不同的Toppings，例如有豬肉丸、牛肉丸及魚丸等，令船河粉變得更多姿多采。

有不少人問我覺得泰國哪一間店的船河粉最美味？其實每個人的口味不同，很難一概而論。其中勝利紀念碑的那間名店早已在不同商場開了分店，雖然未至於「總有一間喺左近」，但數目還是多的。另外，有一間在街頭擺檔了多年的Thong Smith也很有名氣，在Siam Paragon也有分店，此分店無論疫情前後都一樣要排隊，有很多當地人光顧。不得不提的還有位於Terminal 21商場的Thai Thai，此店正是可以組合不同「粉底」，而且湯底亦夠濃郁，加上還可加入日式和牛和豬肉，絕對係百花齊放，各自各精彩。期望疫情後這些店依然健在，大家可親身品嘗一番。

胡慧沖