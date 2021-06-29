受夠性別框架　宇多田光自稱「非二元性別者」

38歲日本樂壇天后宇多田光，經歷過2段失敗婚姻。現與獨生子長居於英國倫敦的她，日前在網上開Live時，坦言受夠性別框架，並宣布自己是「非二元性別者」（non-binary）。

非二元性別（non-binary）是指不完全屬於男性或女性兩種性別的認同。宇多田光在直播中指身後的熊公仔：「他是個男孩，也是同性戀」。之後她承認自己是「非二元性別者」，厭倦日常生活中選擇「小姐」、「夫人」、「女士」等稱謂。她表示：「要我隨時明確定義自己的婚姻狀況或性別，讓我感到很不舒服，我不認為自己和這些稱謂有任何關係，沒有一個是正確的。」宇多田光表示現在有「Mx.」這個無性別稱呼，希望能被更廣泛運用。她又在社交網留言，表示自創了「Mys」的稱謂，希望粉絲可以稱呼她做「Mys Utada」。

宇多田光於1998年推出單曲《Automatic/time will tell》出道，大賣逾200萬張，翌年推出首張大碟《First Love》，銷售逾765萬張，成為日本及亞洲銷量最高的專輯，紀錄至今冇人能破。她於19歲時嫁給年長15歲的導演紀里谷和明，驚震日本及亞洲。但婚姻僅維持4年半便離婚收場。之後，她一度停工暫別樂壇，2014年與年輕8歲的的意大利裔的Francesco Calliano再婚，並誕下一子。有指她不滿婚後老公遊手好閒，雙方於2018年離婚。回復單身的宇多田光，曾與創作男歌手小袋成彬傳緋聞，又被爆與貌似Justin Bieber的白人男子撐枱腳，都只屬「冇米粥」。