加入和風美學　無雙新作重現本能寺之變

提到《無雙》系列遊戲，大家第一時間會想到《三國無雙》，但以日本戰國為背景的《戰國無雙》也一樣深受玩家歡迎。暌違7年，遊戲第5集終於在日前推出，並兼容PS4、Xbox One及Switch多個平台，讓玩家從投一騎當千的殺敵快感！

《戰國無雙5》時代背景為應仁之亂爆發後的戰國時代，聚焦於織田信長及明智光秀兩位武將的故事，透過2人各自的視點，描繪迎向本能寺之變的動盪時代的種種事迹。登場角色方面，除了以上兩大人物，還有25名武將可用，包括武田信玄、德川家康及服部半藏等等，各有不同的無雙奧義，要全部破關絕對考驗玩家的時間及功力。

新作的畫質表現亦與過往不同，加入了符合日本「和風」的美術設計，進一步優化畫質，並透過墨繪風的新影像，呈現更華麗的人物、戰鬥場景及戰場。動作則新加入「閃技」，玩家可根據戰場或喜好，消耗量表使出強力動作，例如瞬動、大雪崩、荒天亂擊等，享受各種連擊樂趣。

同場加映︰《聖劍》華麗重製

1999年於日本發售的《聖劍傳說》系列第4部作品《聖劍傳說 Legend of Mana》，最近經過重製成為HD Remaster版本，遊戲畫面經過高解析處理，並重新繪製背景及UI，配合新編曲及新插畫，呈現更精緻的RPG世界。本作特色為「構築記憶之地」系統，只要在地圖上放置名為「聖遺物」的工藝品，就會出現城鎮、森林和居民並展開新故事，一切故事都會隨着選擇而產生變化，令舊玩家也能享受新樂趣。