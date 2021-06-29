蕭正楠過關斬將有「士哥」　馬貫東被封「最驚喜球員」

無綫《明星運動會》足球項目日前圓滿結束，藍、綠、紅隊各派精英球員上陣，以循環賽形式，每場每隊派出7位隊員出戰。球賽更由香港足球隊前代表潘文迪擔任評述員。

徐榮、楊潮凱及黃子恆分別率領藍、綠、紅隊出戰，眾球員未懼天雨影響，在濕滑的球場上仍然激烈對抗，猛然進攻，盡全力發揮最佳表現，爭奪獎牌。首場出戰有綠隊對紅隊，向來熱愛足球的蕭正楠（阿蕭）不負眾望，過關斬將為紅隊取得首個入球，之後他更以一敵二，協助隊友製造入球的機會，看得現場所有人都感到熱血沸騰。不過完成上半場後，阿蕭分析藍隊實力強勁，下場對決會是一場硬仗，故他落力與隊友商討對戰策略，希望表現更出色。

綠隊隊長楊潮凱擅長「手榴彈」擲界外球，力度十足，加上有「坦克車」之稱的潘梓鋒，衝刺力強勁，絕對是綠隊奪牌的秘密武器。此外，藍隊亦有實力超卓的隊長徐榮，隊員黃庭鋒、馬貫東等表現亦令人驚喜。黃庭鋒曾是校隊代表，主力前鋒位置，只要正常發揮已令對手大感壓力；馬貫東則為藍隊的守門員，及時阻止對方多個關鍵性攻擊。

被香港足球隊前代表潘文廸封為「最驚喜球員」的馬貫東接受東網訪問時坦言：「嗰日好開心呀！開賽之前就停雨，球賽可以繼續進行，一大班同事享受咗一個愉快嘅球賽，平時自己都有踢嘅，不過就冇定期一個禮拜1次，總之一得閒就到時間就會去，不過呢排都忙於拍劇少咗去踢波，賽前都冇特別去準備，抱住一個享受友誼賽嘅心態去踢！」

而藍隊隊長徐榮向來都是足球猛將，他受訪時謂：「平時都有踢波，1星期都會踢1、2場，因為我自己有跑步同踢開，所以事前都唔使點準備，（與同事落場跟平時有甚麼不同？）有樣嘢好唔同，我初初喺TVB踢波時，係隊入面最後生嗰個嚟，隔咗咁多年後，嗰日睇勻3隊，自己已變成最年長嗰個，感覺時光飛逝。」