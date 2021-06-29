200呎屋瞓碌架床？蔡思貝等樓花收樓：唔係咩辛酸史

藝人蔡思貝今日現身OAKLEY眼鏡活動，她透露正同時間拍攝兩部劇集《廉政狙擊》及《廉政行動2022》，自言訓練有素，加上劇組錫住，所以問題不大，問她有否拍到精神分裂？她笑言：「冇，暫時OK，依家學習點去分析角色。不過有試過會將兩角色混淆，開開吓工問人，呢個唔係我劇中阿爸喎，原來我係記錯另一套劇嘅老竇，又試過話未齊人，原來記錯咗另一套劇嘅人。」她在兩劇中均有不少追逐場面，思貝指之前拍《廉政狙擊》一幕追人戲，未知是否做不夠熱身而拉傷大腿：「有啲唔開心，因為我跑開步，點知就喺跑步上出事，有啲瘀，我另一套劇要拍追小巴，惟有延遲少少拍。」

另外，提到她最近在清談節目中講到自己住200呎寓所及睡碌架床，問到是否以前的事，她說：「我依家仲係住嗰間屋，同瞓緊嗰張碌架床，冇搬過。我年幾前係喺將軍澳置業，但因為係買樓花，所以仲未搬得去住。其實呢啲都唔算係咩辛酸史，係努力嘅階段，要付出，我已經好幸福，有地方住。只係當時有其他好姊妹在場，所以好感觸，所以先喊。」至於節目中所講到200萬飯局價，她坦言間中也會收到，但不會經常查看陌生人留言，只是偶然看到，但再多錢也不為所動，因為自己性格硬頸及有骨氣。