視帝x最受歡迎女歌星再合唱！王浩信為菊梓喬除…

視帝王浩信（Vincent）與「最受歡迎女歌星」菊梓喬（Hana）繼3年前的一首合唱歌《欲言又止》後，再一次為新劇《刑偵日記》合唱插曲《蝴蝶效應》，二人為新歌拍MV，今次的拍攝場景非常復古好有味道，Vincent大讚：「呢個場景勁有feel，可以話係一卡車廂，又可以話係一間旅店，個感覺就好似一條時光隧道，畀人好大嘅幻想空間，好配合自己喺劇集入面角色嘅內心世界，多重人格抽離現實，好多謝導演嘅心思。」

兩人異口齊聲表示好開心有機會再次合作，今次他們還一齊參與劇集拍攝，而且還有對手戲，所以合唱及拍MV時更有火花更容易投入感情。Hana說：「今次係自己第一次正式拍劇，對住好多好專業嘅一級演員，學到好多嘢，好正！Vincent好照顧人，就好似拍MV嘅時候，我哋兩個嘅身高實在好有距離，佢會主動提出除咗對鞋去遷就我，好sweet。」

他們更說：「好期待一齊宣傳唱live，上一首歌都夾唔到時間，今次可以一口氣唱晒兩首合唱歌，最好當然係希望有機會收到客戶嘅邀請拍檔搵真銀。」劇集已先於內地及網上平台播出，成績都好不錯，二人希望可以繼續承接各平台的好成績，Hana說：「最好可以有續集，自己都愛上拍劇，今次只係一小步，時間都比較短，感覺係啱啱熟悉咗環境就已經拍完，期待之後有更多嘅機會參與。」