盤點3款氣墊新品　靚到唔捨得用！

踏入夏天，各大彩妝品牌相繼推出底妝新品，不止功效愈來愈好，就連顏值都超強大！好似以下盤點的3款新上架氣墊粉底，便是最佳例子，既具備各項實用功效，更擁有超美外觀，化妝控見到必定心心眼！

高貴漆皮寶盒

一直擁有超強口碑的DIOR恒久貼肌亮澤氣墊粉底近日推出極玫亮采版本－恒久貼肌亮澤氣墊粉底。單是加有縫線的黑色漆皮外盒，就予人奢華十足的感覺。加上蘊含新一代聚合物、可反射光線的美肌色素粒子、亮肌精油和野生三色堇萃取活性成分，能輕易塑造出宛如第2層肌膚的零瑕妝感。再配合輕盈無重質感和高補濕功效，夏天使用也不覺侷促，持妝效果出色。

高訂設計紅氣墊

假如絲打平日喜愛時尚，選購氣墊粉底時會特別看重包裝設計的話，GIORGIO ARMANI今夏推出的MY ARMANI TO GO「#高訂設計紅氣墊」或會合你心水。因為靈感來自ARMANI Privé高級訂製系列，所以4款分別用上漆皮紅、雲石紅、荔紋紅和閃鑽紅設計的氣墊粉盒，就如高訂服般閃耀迷人，而且各有特色。加上粉底融合輕透質感和遮瑕功效，又蘊含三重修護成分，上妝後肌膚一整天清爽不黏膩，展現迷人的「水感亮澤肌」。

打造透薄無重妝感

令底妝保持清爽水潤是防止泛油、締造持久妝容的關鍵！Dolce & Gabbana Beauty今夏帶來的全新Healthy Glow氣墊粉底SPF50 PA+++具備6款色調，並蘊含輕盈配方，讓肌膚在上妝後仍然能夠呼吸自如，在塑造持久透薄無重妝感的同時，帶來自然遮瑕度和健康光澤。粉底亦特別加入有棉花提取物，有助對抗污染侵害。