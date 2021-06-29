唔通係MIRROR？天堂鳥開騷請人氣男團做嘉賓

男子組合天堂鳥（BOP）將於8月中在九展開騷，日前於唱片公司老闆率領之下，聯同同門師兄海俊傑及師妹Bingo去到黃大仙祈求演唱會一切順順利利。問到宣布拆夥後，為何又公布開騷？三子表示︰「可能我哋之前講得唔清楚，其實我哋係暫時分開各自發展，公司好好，今年喺疫情下都幫我哋傾咗唔少工作，所以我哋會完成埋手上工作先。（演唱會算係告別BOP？） 其實早係2年前已經有開騷呢個諗法，但礙於種種原因到今年先開，一定會兌現當初應承Fans開騷嘅承諾。」續謂對舞台表演仍有一團火，即使各人之後於不同領域上發展，BOP都會是一世。三子透露今次開騷除了有公司一眾歌手做嘉賓之外，還邀請很多前輩同歌手朋友上台︰「有男團組合、仲有人氣組合成員。（今次有咩驚喜畀大家？）梗係有！但要賣吓關子先！」

另外，海俊傑跟Bingo成員關嘉敏會出戰無綫節目《Fight盡》，問到會否擔心被打傷？後者表示開頭會擔心，因為之前未打過拳︰「雖然訓練日子唔算長，但大家喺呢段時間每日不停訓練，慢慢都愛上咗呢個運動，覺得成件事好熱血，到後來都豁咗出去打。」海俊傑接話 :「我本身都好鍾意打拳，好開心有機會參賽，可以同大家一齊訓練，真係好青春，即刻覺得自己後生咗！之後如果有時間都會繼續練習，一來可以運動吓，二來打拳會係一個好好練氣嘅方法，對唱歌都會好有幫助。」