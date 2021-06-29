Q：事情是這樣的，我與女友交歡，在她幫我口愛時，可能是因為第二輪，或可能是她把包皮往下拉時比較大力，我發現陰莖出現了3個血點，雖然沒有流血，但事後更好像變黑了，我擔心是瘀血，以及對日後會有影響。我們交往3年，這事還是第一次發生，我應該怎樣做？謝謝解答。

Ｒ先生

A：口交的時候，伴侶過分激情，很容易發生意外。口交過度猛烈，包括嘴巴壓夾的力度過甚、嘴巴過分用力吸啜陰莖前端位置、牙齒磨蹭龜頭冠下方的表皮等等，皆會傷害到陰莖本身脆弱幼嫩的皮膚。

在激情親熱以後，男性發現陰莖或龜頭部位出現瘀傷，例如呈瘀青、瘀啡或瘀紫等顏色，此情況屬「壓夾傷」。有些案例因吸吮位置牽連至陰囊，就連陰囊也壓夾受傷，產生皮下血腫、瘀血和疼痛感，短期內難以進行性行為。

大多數個案能自行痊愈，在若干日子後，瘀血會被身體自行吸收，就好像平日不小心碰瘀手腳，瘀痕會慢慢變淡和消失。閣下所描述的3個血點，相信是被嘴唇或牙齒使勁壓夾而形成了較深較明顯的創傷，需較長的時間才能淡化。

「壓夾傷」並非性器官感染，只要表皮無潰破，沒流血或滲液，男性不用太擔心患處會引起嚴重的後遺症。男性如感不適，例如患處及周圍的皮下組織浮現水腫或有強烈觸痛時，可嘗試自療患處，用冰敷和停止性行為讓陰莖休養，若太痛可服用止痛藥。期間亦要避免劇烈運動，尤其是跑步和騎單車等，也需要穿寬闊內褲和褲子。不應穿着布料硬而多皺褶的窄身褲子，避免再度壓瘀陰莖。男性應持續觀察，若一星期後依然不適，或察覺瘀青惡化就應前往就醫。

陰莖經不起猛烈的含啜，若被粗暴對待，那就不再是性情趣，而是導致陰莖受傷的元兇了。日後與伴侶進行口交，必須提醒對方注意力度，要溫柔對待，不要太「肉緊」，莫使「口」、「交」變成「咬」而導致性器官受傷。

李偉儀