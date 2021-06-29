回鄉有艷遇　享盡歡愉

唔知大家幾耐冇返過鄉下呢？AV業界資深人士神仙乙就話，返鄉下都幾好吖，仲分分鐘有艷遇添！講緊嘅係日本AV界嘅歸省系列，講男主角返鄉下遇上艷事，享盡床上歡愉，真係開心都唔捨得返屋企呀！

重燃愛火

喺Madonna出品嘅《回鄉三日間與青梅竹馬人妻忘卻時光》中，打工仔翔太收到大信封，苦無生計之下，惟有返鄉下投靠父母，點知佢哋已經搬咗屋，連電話都轉埋，搞到冇地方住要瞓公園。就喺呢個時候竟然重遇初戀女友水野朝陽，阿妹唔單止靚咗，身材仲豐滿迷人！朝陽相當念舊，請翔太去食飯飲酒，期間透露自己雖已為人妻，但係備受老公冷落，兩人飲吓又傾吓，最終愛火重燃，繼而上演連番激戰，呢鋪翔太真係轉運喇！

一撻即着

喺Moodyz推出嘅《回到鄉下，10年來第一次來住》入面，涼介趁放假返鄉下老家住幾日，見番青梅竹馬田中寧寧，不但俏麗可人，而且上圍仲有一對碩大H奶，因為鄉下地方熱辣辣又冇冷氣，所以寧寧只穿小背心，仲要連Bra都唔戴真空上陣，搞到涼介起晒痰，更忍唔住伸出祿山之爪！寧寧起初有少少驚訝，隨後卻享受其中，更加樂意同涼介激戰連場，仲玩埋鴛鴦戲水添！至於點解寧寧會一撻即着？因為鄉下嘅男人全部都係阿叔阿伯，佢見到涼介後生又靚仔，其實早已嗒晒糖！

鍾情成熟男

SOD推出《歸鄉美少女被鄰家叔叔……》，講述美少女青空光趁放暑假返鄉下，當佢午睡嘅時候，住隔籬屋嘅大叔剛巧拎蔬菜過嚟，見到青春又鮮嫩嘅光妹，居然忍唔住又攬又錫，從熟睡中醒過嚟嘅光妹反應唔切，就係咁畀大叔佔晒便宜！之後，大叔再次登門造訪，阿妹居然任對方魚肉，更主動配合動作添！原來光妹一直好鍾意成熟男人味，而且大叔耕開田，床上戰鬥力強勁，令光妹完全樂在其中！

簡評

記得以前跟阿爸返鄉下，感覺真係好悶！不過對於日本人嚟講就唔同，因為佢哋好多都喺鄉下生活過，之後去大城市工作，所以對於鄉下嘅人與物都好有感情，而今次介紹嘅歸省系列作品就將呢份鄉情表達。當中本仙最鍾意田中寧寧主演嘅《回到鄉下，10年來第一次來住》，原因係寧寧狀態極佳，而且對H Cup水晶燈真係好正！另外，佢同男優激戰時表現如癡如醉，場景又夠晒鄉下風味，觀賞價值相當高！