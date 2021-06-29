Alexis Texas　正牌籮霸　股惑女強人

美國四仔界有唔少籮霸，只係講到當中嘅排行榜，有位脫星必定榜上有名，佢就係正牌籮霸Alexis Texas。雖然佢嘅臀圍並非冠絕四仔界，但配合埋一對激凸車頭燈，真係贏晒！

三國混血兒

如果時間回溯到Alexis Texas讀書時期嘅話，一定冇人會相信佢成為脫星！喺巴拿馬出生嘅佢，隨父母移居到美國加州居住，擁有波多黎各、德國及挪威嘅血統，自細佢就好鍾意讀書，成績更係名列前矛，喺德克薩斯州立大學獲得呼吸護理治療副學士學位，更喺聖安東尼奧一家療養院擔任個人護理助理。

咁點解會轉行做脫星呢？佢就話因為護理工作太沉悶，而且一直好想加入娛樂圈發展，於是走去拉斯維加斯碰運氣，期間認識到四仔片廠Shane's World嘅導演，並獲邀參與演出四仔，結果成為佢投身四仔界嘅處女作。有趣嘅係Alexis Texas初時以為係拍攝電視約會節目，到場後至發現原來係拍四仔！不過，佢相當享受演出嘅過程，仲話喺鏡頭前獲得高潮零舍興奮添！

做埋老闆娘

作品推出後，不但備受四仔迷讚賞，更吸引到著名四仔片廠Bang Bros嘅注意，邀請佢演出多套作品。見到自己嘅人氣不斷飆升，Alexis Texas決定同脫星事務所簽約，正式開展脫星事業。事務所認為佢擁有40吋巨臀，絕對係一個賣點，安排佢演出以臀部為主題嘅作品《This Butt's 4U #3》，結果獲得極大回響，更喺Nightmoves頒獎禮奪得由四仔迷票選嘅「年度新進脫星獎」。

之後，佢為片廠Elegant Angel演出嘅《Alexis Texas is Buttwoman》，更喺AVN、XRCO及CAVR三個頒獎禮分別獲得「最佳性愛演出」、「最佳奇趣四仔」及「最佳脫星」三個獎項，並成功躋身天后級脫星之列。有名有利之後，佢開設四仔製作公司，而佢執導首套作品《Big Booty Tryouts》，更獲提名「最佳四仔」，成為集編、導及演於一身嘅全能天后脫星，厲害！

Profile

出生日期：1985年5月25日

身高：173cm

三圍：34C-27-40

無可否認，Alexis Texas喺四仔界發展得相當好，除咗因為擁有火辣身材及厚肉美股外，擅於利用社交平台亦係佢嘅優勢之一，單係睇佢經常同網民互動，就知佢幾咁識得籠絡民心啦！