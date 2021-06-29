唔做小鮮肉！陳偉霆「碌蟲」上身打鑊甘

陳偉霆（William）早前於汕頭接拍陳嘉上（Gordon）執導新片《暴風》，該片日前已經煞科，一向斯文靚仔的他於接戲之初，竟曾被Gordon「嫌棄」外形！原來全因William太白淨，所以着他要「曬黑啲」及「剷青」增添陽剛味，Gordon笑說：「角色依家要保密，但絕對唔能夠係『小鮮肉』，所以一定要有啲改變，我對佢嘅新形象亦好滿意。」

除了一改形象之外，Gordon還指很多爆炸場面、打鬥戲，William都會親身上陣，就算不用他埋位的時候，William都會留在片場，有時連「示範替身」都做埋，實行向出名唔錫身，成日打到甩肺的謝霆鋒挑機。Gordon說：「有一場佢被刺殺嘅戲份，我想示範畀演員睇點樣用頸鎖鎖住佢，佢都幫手一齊做示範，好多打鬥場口，基本上都係佢自己打。」

「好大嘅發揮空間」

導演還指該片曾於一棟百年舊樓中取景，亦是戲中William的家，由於真的很舊，地上有很多小昆蟲，但William都照「碌地沙」拍戲，毫不錫身！Gordon說：「嗰度真係有好多蟲，百足、曱甴、蜘蛛乜都有，不過選呢個景，就係夠晒貧窮破舊，好有質感，出嚟效果好好，值得嘅，同埋據聞之後都可能要拆，拍低亦都好。」今次跟Gordon合作，William笑言非常開心：「陳嘉上導演一直係我好喜歡同想合作嘅導演，今次合作佢教咗我好多嘢，亦畀咗我好大嘅發揮空間。」