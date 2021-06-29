4大女星真實體重公開！Angelababy瘦到你唔信

女星向來注重外貌，但依家P圖大晒，大家平時喺相見到嘅佢哋無論身形、皮膚、五官輪廓都未必最真實。到底女星們真實嘅體重係幾多，我哋就一次過大公開。

Angelababy 100磅

Baby入行至今一直保持苗條身形，即使當年大肚，穿鬆衣衫時一啲都睇唔出佢大肚。她曾經公開話自己懷孕時，體重最高峰到達119磅。之後佢亦公開依家嘅體重大約100磅左右，個概念係以體重240磅嘅女藝人陳嘉佳嚟計，足足差唔多2個半Baby！

楊冪 105磅

內地女星楊冪擁有豐滿上圍同纖幼四肢，因為雙腿過於纖細，常被網民形容為不合比例嘅筷子腳，咁到底佢真實體重又係幾多呢？楊冪曾喺節目中曾公開體重為105磅，而佢雙腿真係咁幼，絕對唔需要靠P圖，佢仲透露自己保持體重嘅心得就係做運動同節食。

昆凌 96磅

身形嬌小嘅「天王嫂」昆凌曾被網民取笑，因為想P幼雙腿，P得太過分令身後嘅足欄竿都P歪，不過佢之後嘅社交網公開佢體脂分析表，身高1米63嘅佢，體重96磅，算係為自己P圖傳聞闢謠。

趙麗穎 99磅

內地女星趙麗穎一直話想增肥，但點都食唔肥，雖然面圓圓，但體重偏輕，體重維持在99磅左右，經過多次嘅突擊上磅檢查，體重都咁上下，證明佢真係不嬲都咁瘦。