【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月廿一己酉土平日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：理髮、掃舍、飾牆

忌：作灶、詞訟、鑽孔

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座、山羊座

白羊座

精神狀況一般，被工作耗盡心力，早點休息吧！

金牛座

槍打出頭鳥，有時候保持低調，可避免惹禍上身。

雙子座

很多事要兼顧，傷透腦筋，要給自己抖氣空間。

巨蟹座

待人友善可以換來好人緣，長遠對日後發展有利。

獅子座

與人合作要懂得互相尊重，咄咄逼人會惹人生厭。

處女座

面對別人挑剔，宜抱持開放態度，可令阻力變動力。

天秤座

行事手腕圓滑，為了拓展人脈關係，不惜吃點虧。

天蠍座

糾結多時的問題終於解決，內心壓力也得到釋放。

人馬座

負能量纏身，公事上不宜隨便表態，免得講多錯多。

山羊座

有機會得到公司器重，要努力工作，大展拳腳。

水瓶座

財運欠佳，別輕信高回報的投資，否則後悔莫及。

雙魚座

很多職責要承擔，應保持平常心，就當成一種鍛煉。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）牛 財運差

鼠

有機會做到自己喜歡的事，但要注意安全。

牛

財運差勁，幾乎沒有甚麼收益，經濟負擔重。

虎

神采飛揚，工作態度積極，獲得同行的尊重。

兔

是日沖煞，財運平平，交際開支大，易節制。

龍

快將迎來一項巨大的挑戰，要做好心理準備。

蛇

情緒影響健康，別把工作引起的負能量帶回家。

馬

精力充沛，無懼職場上的競爭，愈做愈起勁。

羊

工作負擔重，打亂了日常作息，要保重身體。

猴

事業發展遇到挫折，工作表現未獲上司認可。

雞

兩個人相處難免會有分歧，要懂得互相包容。

狗

整體運勢低迷，但杞人憂天只會令情況更差！

豬

驕兵必敗，當自信變成自以為是，勢必出事！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

入伙擇日需知

新居入伙的日子在古時社會非常受重視，甚至要舉行不少祭祀儀式才可遷進新居，現代社會一切從簡，也沒必要追求過多的繁文縟節自尋煩惱，不過始終是一家人的安樂窩，選一個良辰吉日入住，有助日後家宅運順遂。

如果只求心安理得，可以自行在《通勝》或坊間有售的運程書，在每日宜忌的資料上，找出註明適宜「移徒」或「入伙」的日期，是一個較為簡單的方法。不過需要留意，每一天都有受沖的生肖，意思是指該生肖在當天大事不宜，應盡量避免選擇與家庭成員生肖相沖的日子搬遷入伙。不過，如有多名家庭成員，難以選擇一個適合眾人的日子，就以家中的經濟支柱為優先，不要受沖，其他受沖的家庭成員在入伙當天稍為避開，待入伙儀式完成後進入新居便可。入伙也應選擇吉時，其中以陽光充沛的早上或下午為優。

特別提醒準備搬進二手房的朋友，一些「貼身」的家具如床褥、梳化、地氈、座廁等，通常留有上一手住客的氣運，最好全部更換；有風水象徵意義的鏡子也應更換，才能避免留有舊的氣運。入住前，宜先用柚子葉及黃皮葉煮開水，全屋上下揩抹及灑淨，有助除去上手穢氣，再選擇吉日吉時，準備簡單的祭品到房子拜祭四角，祈求入住後家宅平穩。