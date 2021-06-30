【大叔的愛】Anson Lo浴室激咀Edan叫試「大支嘢」

Viu新劇《大叔的愛》前晚（28日）首播，收視錄得8.7點收視、即近60萬人觀賞，據知實際收視得5.3。而黃德斌向呂爵安（Edan）情深表白一幕，更被網民指他表情搞笑。而昨晚第二集亦不遜色，既有Edan出浴戲，亦有他與Anson Lo上演咀戲，絕對滿足到一班「鏡粉」。

今集一開始講到Edan對於德斌突如其來舉動感到囉囉攣，室友盧瀚霆（Anson Lo）見狀旁敲側擊試探，不過Edan卻未有透露。之後德斌獲悉Edan搞錯了展銷會細節事宜，即從外地趕返港幫忙，期間又細心幫Edan黐貼紙，繼續展現「懷春少女」表情，令Edan受竉若驚。

而德斌、Edan及Anson Lo於街頭工作時，突然有陣大風吹來，廣告牌幾乎擊中德斌，Edan即9秒9飛撲上前保護，結果自己中招送院，德斌與Anson Lo非常擔心，德斌更緊張得攬住Edan爆喊，令睇足全程的Anson Lo不是味兒，結果趁Edan返家沖涼之際，按捺不住對Edan的愛，突然衝入廁所表白，並向Edan大講黃色內容：「我知你鍾意大波，但我都有大支嘢，你想唔想試吓！」隨即強吻Edan，Edan被嚇得一手推開Anson Lo鬧黐線。