東方日報C1：宇多田光趁「同志驕傲月」剖白　認非二元性別者

憑《Automatic》及《First Love》等歌曲紅遍亞洲的38歲日本天后宇多田光，經歷過2段失敗婚姻後，現與獨生子長居英國倫敦。日前她在網上開Live與Fans交流時，突然自爆受夠性別框架，並宣布自己是「非二元性別者（non-binary）」！

「非二元性別」是指不完全屬於男性或女性兩種性別的認同，正為新歌《PINK BLOOD》宣傳的宇多田光，當日在直播中介紹身後最愛的巨型熊公仔，表示：「他是男孩，也是同性戀」。適逢6月是同志驕傲月，她大方承認自己是「非二元性別者」，厭倦日常生活中選擇「小姐」、「夫人」、「女士」等稱謂：「要我隨時明確定義自己的婚姻狀況或性別，讓我感到很不舒服，我不認為自己和這些稱謂有任何關係，沒有一個是正確的。」

她揚言對性別認同煩惱已久，也厭倦了裝作「不是自己」的樣子，並指出目前已有無任何性別的「Mx.」，希望可被廣泛使用，她更自創「Mys.」的稱謂，意解「Mystery」，希望Fans可以稱呼她做「Mys. Utada」。

孖深田恭子蒲基吧

事實上，宇多田光向來十分關注LGBT性別平權事務，曾參與美國同性婚姻合法化遊行。擁有大量同志歌迷的她，以往在日本生活時出名愛蒲基吧，曾被爆與好姊妹深田恭子流連東京新宿二丁目一帶的基吧減壓。此外，她又曾於歌曲《On And On》及《我是熊》中，表達對LGBT社群的支持；而與另一歌姬椎名林檎合唱的《只有兩小時的假期》，亦是以LGBT作題材，MV更充滿SheShe味道。

怨前夫遊手好閒

宇多田光經歷過2段婚姻，19歲閃嫁年長15年的導演紀里谷和明，但婚姻僅維持4年半便告終。2014年，她與年輕8歲的意大利裔酒保Francesco Calliano再婚，並誕下一子，有指她不滿老公婚後遊手好閒，最終於2018年離婚。回復單身的她，曾與創作男歌手小袋成彬傳緋聞，又被爆與貌似Justin Bieber的白人男子撐枱腳，但都只是煲「冇米粥」。

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