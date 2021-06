中國共產黨成立一百周年紀念郵票

【特約報道】中國共產黨於⼀九⼆⼀年七月成立,至今已⼀百年。⼆○⼆⼀年為中國共產黨成立⼀百周年,香港郵政特以此為題,發行⼀套四枚郵票及⼀張郵票小型張,以資紀念。郵票及郵票小型張引用了中國共產黨成立⼀百周年慶祝活動的唯⼀官方指定標識,包括圖案及主題名稱引用於郵票設計內,而慶祝活動標識內之56根光芒線寓意中國共產黨奮進之光照耀中華大地。郵票將光芒線延伸,在紅紅的黨旗飄揚下,串連每⼀枚郵票,分別展示黨領導新中國的成立和發展,實現為人民謀幸福、為民族謀復興、為世界謀大同的目標。香港在中國共產黨和中央政府的領導下,成功落實“⼀國兩制”,香港作為特別行政區,得以維持繁榮安定,並融入國家發展的大局。

$2-開天闢地 An Epoch-making Moment

上海望志路 106 號(今興業路 76 號)及嘉興南湖紅船是⼀九⼆⼀年中國共產黨第⼀次舉行全國代表大會的地方,並宣告中國共產黨正式成立。

$3.7-新中國成立 The Founding of the New China

萬里長城代表中華民族的奮鬥與堅強。⼀九四九年於北京天安門城樓上宣布中華⼈民共和國中央⼈民政府成立,正式開展新中國的奮勇前進。

$4.9-改革開放 Reform and Opening Up

豐收的田野與城市發展,展現⼀九七八年中共十⼀屆三中全會以後,中國實行改革開放政策。

$5-走向復興 Towards Rejuvenation

21 世紀中國在科學與科技上的成就卓越,中國首次火星探測任務“天問⼀號”探測器成功發射升空,開啟了中國⾃主火星探測之旅;國內鐵路網發展迅速,高速鐵路列車直抵香港,凸顯國家在科學上的超卓發展。

$10 郵票小型張-開啟新征程

郵票小型張內中國國旗與香港區旗飄揚,祥雲與煙花顯示香港祝賀中國共產黨成立⼀百周年。圖中展示⼀九九七年香港回歸、北京 2008 奧運馬術比賽於香港舉行、二○二○年國家支援香港抗疫,展現“⼀國兩制”的路向與實踐;港珠澳大橋連接香港口岸、珠海口岸及澳門口岸,是全球最長的橋隧組合跨海通道,有助推動粵港澳三地經濟的持續發展,更好發揮粵港澳大灣區的發展大局。

