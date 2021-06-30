Stephy繼續「調」MIRROR　原來Lokman最似佢

藝人鄧麗欣（Stephy）今晚繼續以「大師姐」身份參與《調教你MIRROR》。深情對話中Stephy坦言當初唱《心急人上》並不是她所喜歡，甚至乎討厭：「出年我就入行20年喇，依家反而好鍾意呢隻歌，因為係回憶，好後悔當初唔識珍惜同享受。」

而當年Cookies僅成立1年，Stephy直言成員未能完全了解，兼且「搵唔到錢」，但公司已決定她們要解散。由「9變4」前心情忐忑，亦未知道誰人可以留低。她覺得自己當時情況，與目前姜濤很是相似：「雖然自己多工作，但唔知點樣面對其他嘅成員。」姜濤謂：「花姐教過我，我會同啲客戶講，其實我哋其他成員都好好。」Stephy即謂：「即係你識得引薦？我嗰時得19歲，真係唔知應該點做。」

當問到倘若MIRROR要「篩選」成員的話，大家會如何處理，身為隊長的Lokman表示會打給經理人花姐理論及爭取，姜濤亦表贊同。Stephy坦言Lokman的反應與自己目前的性格接近：「以前我可能唔會咁大佬，但我依家會為其他人爭取抱不平！」結果Lokman被「加冕」「最似Steph大獎」。