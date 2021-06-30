寫真模踩過界︱日本最美摔角手　靚樣激似林志玲

講起摔角手，大家可能只會聯想到筋肉人，點會諗到摔角界都有美女，靚樣仲要似足「台灣第一名模」林志玲，睇到觀眾熱血沸騰！人稱「摔角妖精」嘅34歲赤井沙希，擁有精緻五官、白哲膚色，一把長長秀髮隨住動作飄逸，魅力十足，喺擂台上無論飛撲、踢腿，都演繹得相當優雅，難怪網民話「好想被她摔」，仲話畀佢夾頭都願意呀！

唔好睇少以為佢係花瓶，外貌與實力兼備，參加過大小比賽，曾獲得DDT摔角團體設置鐵人三項重金屬王座、「Ironman Heavymetalweight Championship」擊敗同屬冠軍人馬男對手平田一喜，勇奪冠軍腰帶。

沙希身世大有來頭，爸爸係日本著名職業拳擊手赤井英和，而媽媽係拳擊健身教練，最特別亦係戰國名將赤井直正嘅後代，家世顯赫。雖然自小父母異離，但仍遺傳父母「打得」基因，沙希原為模特兒出身，曾擔任演員、寫真及綜藝明星，直到2004年與爸爸重逢，2009年開始練拳擊，2013年加入日本摔角聯盟DDT，正式成為職業摔角手。2019年回歸拍攝寫真DVD，摔角不忘留倩影。

Profile

身高：175.6cm

體重：53kg

三圍：32C、23、35