齊合環保與EcoSmart星火能源　香港單一最大型太陽能發電系統（1兆瓦）建造完成

【特約報道】齊合綠色環保與EcoSmart星火能源成為合作夥伴， 在其位於元朗工業村設計及興建太陽能發電系統。工程於2021年2月正式啟動，並於5月建造順利完成，是目前香港單一最大型太陽能發電系統 (1兆瓦)。

齊合綠色環保是齊合環保集團成員（港交所主板上市00976.HK），為中國最大的廢金屬回收公司，亦是全球最大的廢金屬回收上市公司之一。齊合綠色環保總經理Samson Lui雷永雄表示：「我們公司的願景為可持續發展積極貢獻，共建環境友善的世界。肩負以高效多樣的團隊通過提供優質產品及服務，致力成為全球循環經濟解決方案合作夥伴。對於選擇此項目的承辦商非常嚴謹。」

EcoSmart星火能源在港成立超過10年，從事可再生能源工程及能源管理，致力推動綠色科技，為客戶提供「一站式」太陽能系統安裝服務；並一直以專注於工商及屋苑客戶為人廣泛認識；代表作金門建築位於將軍澳工業村的金門科技園、英基學校及匡智會等三大項目分別獲中電「2020創新節能企業大獎」的「可再生能源卓越大獎」及「可再生能源傑出大獎」。

這次設計的系統，採用自家代理市場上最高效能之一的韓國LG太陽能板，配合最先進IoT物聯網科技的Enerwise實時監測系統，接駁香港首創的星火太陽能實時監測中心，無間斷測量太陽輻照度推算光伏系統的性能，產生大數據以作分析用途，確保發電效能及系統運作無休。太陽能板總數為2437塊，額定功率為1兆瓦，每年產電量1,013,375度 (相等於241個香港家庭用電量)，能有效減少每年約572,000公斤碳排放量 (相等於種植26,217棵樹)。

EcoSmart星火能源行政總裁Stephen Ma馬偉籇表示：「作為香港最有心推動綠色能源的承辦商，團隊盡力肩負社會責任，積極推進商界與環保團體合作。經由星火投資項目的部分『上網電價』收益捐助予『世界自然基金會香港分會（WWF）』推動香港可再生能源發展；今次與齊合綠色環保合力為可持續發展積極貢獻，亦可藉着「上網電價」的收入作電費補貼，讓香港更多機構明白，善用閒置天台安裝太陽能發電系統的好處，攜手應對全球氣候變化！」

世界自然基金會香港分會（WWF）企業可持續發展主管Karen Ho何美娟表示：「感謝EcoSmart星火能源選擇我們為合作夥伴，為應對氣候危機提供切實可行的解決方案，合力將全球暖化控制在1.5攝氏度以內。然而，本港現時僅有不足1%的發電量是由可再生能源產生， 距離碳中和目標還差很遠。我們期望得到公眾、政府、商界的支持和參與，促進可再生能源發電比例在2030年前增加至10%；我們同時希望能見到更多具規模的太陽能發電項目在港落成，以推動香港成為亞洲最可持續的城市。」