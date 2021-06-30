岑麗香變NG王！講錯乜搞到陳自瑤噴奶喪笑？

無綫熱播劇《寶寶大過天》收視高開，日前無綫喺社交平台上載咗條NG片段，見岑麗香Cute爆成日食螺絲，成片中「NG王」，為大家帶嚟無限嘅歡樂！其中有一幕係佢同「表姐」陳自瑤（YoYo）喺茶餐廳邊飲住奶茶、食住乾炒牛河邊講對白，香香句台詞應該係「搞到我乜嘢心機都冇呀」，但喺第一Take佢唔記得講個「搞」字，令到YoYo接唔到落去，香香即刻拍枱洩憤，又抬高頭嘆氣，收拾心情再嚟多Take，不過呢次佢就倒轉咗嚟講，變咗做「乜嘢心機都冇搞呀」，YoYo一聽到秒速噴奶喪笑，香香搞笑用哭腔話︰「我真係好對你唔住呀！」場面爆笑！事後佢都有喺社文平台嘅限時動態出Post，再次向YoYo致歉，用英文話︰「搞到YoYo食咗好多乾炒牛河，又飲咗好多奶茶，我真係好對你唔住！」而YoYo都有Repost安慰︰「見係你咋表妹！」

另外，呢條NG片嘅另一個焦點就落喺視帝馬國明身上，後段見佢施展渾身解數對住香香發姣，出盡電眼、扮狼叫、奸笑、嘟嘴、郁膊、震動心口等多款攻勢，敬業到直至導演嗌Cut先罷休，收放如此自如又演得咁輕鬆，唔知佢私下係咪成日咁樣對女友湯洛雯呢？