內地搞離婚綜藝騷　民選王菲栢芝同台見前夫

歌手鄧麗欣（Stephy）同台灣男友王子（邱勝翊）結束3年「姊弟戀」，全城集氣希望佢同前度方力申再續10年情緣，而喺內地亦有電視台想食住「翻撻」呢條橋，搞個別開新面嘅離婚綜藝節目叫做《再見愛人》。據知湖南台召集離婚明星夫妻參加，主題係畀機會離咗婚又係單身嘅明星復合，重新回到當初嘅恩愛時光，節目組仲將啲離婚夫婦安排共對18日，睇吓佢哋會唔會復婚嘅可能，電視台仲話邀請咗4對已經離婚嘅夫婦參加添。

呢個咁有噱頭嘅綜藝節目預告傳開後，好多網友就喺網上列出好想睇嘅離婚夫婦名單，包括有楊冪同劉愷威、王菲同李亞鵬、謝霆鋒同張栢芝、王寶強同馬蓉、李小璐同賈乃亮、董璇同高雲翔、馬伊琍同文章等。

不過啲網民又分析，霆鋒同王菲熱戀中，相信就算電視台出到「天價」利誘，佢哋有超過1000%冇興趣玩。而王寶強同馬蓉已去到「老死不相往來」嘅地步，參加嘅機會亦好微。所以啲網民就估賈乃亮同李小璐、董璇同高雲翔、文章同馬伊琍，仲有好高收視嘅楊冪同劉愷威，呢幾pair都有啲可能有興趣玩，其中賈乃亮同李小璐呼聲最高，更傳過N次復合傳聞。