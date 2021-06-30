首度聯名　印花皮具勁搶眼

擁有過百年歷史的Montblanc，自1906年創立至今一直帶着先鋒精神去創作精益求精的設計，品牌推出的高級書寫工具、腕錶以至皮具都由不同工作坊的工匠大師以各種精湛工藝去打造，其經典的六角白星標誌早已成為品味至上的象徵。今季Montblanc首次與巴黎時裝品牌Maison Kitsune攜手合作，將後者「Art de Vivre」（生活就是藝術）設計美學融入一系列皮具單品中，讓兩個品牌的創意及工藝完美交織。

由Gildas Loaec及Masaya Kuroki於2002在巴黎創立的Maison Kitsune，旗下除了時裝服飾單品外，更延伸出音樂廠牌Kistune Musique及咖啡店Cafe Kitsune，接近20年來一直以獨特的生活藝術品味在巴黎、東京以至全球國際版圖不斷擴展。今回的Montblanc x Maison Kitsune聯名系列就用上Saffiano皮革製作出一系列皮具設計，所有單品包括：背囊、公事包、單肩背包及銀包等，均加入Maison Kitsune的經典「Camo Fox」印花圖案，為Montblanc一系列經典設計注入大膽玩味的搶眼亮點。