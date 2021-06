漫威(Marvel)超英大片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)搵嚟多位港星加盟,造就華人擔正嘅超英先河,當中影帝梁朝偉飾演第二男主角「文武」,戲份極之重,不過佢身份就好鬼神秘,到最新一條預各片出爐,謎底終於解開!

喺最新預告片中,梁朝偉身後掛有一面中國古代十環旗幟,上面嘅文字貌似當年秦朝嘅「小篆」,片中出現嘅符號就係梁朝偉嘅武器之一,衣着打扮都以黑色為主,加上秦朝服飾及旗幟都係黑色,即令人聯想到梁朝偉可能就係「秦始皇」!

網友更翻查資料,發現戰國時期嘅陰陽家學派創始者鄒衍嘅「五德終始說」指水德尚黑,當時秦始皇就係身穿黑色龍袍,故即屬水。預告片中,梁朝偉同男主角「尚氣」就有控制水嘅能力,令佢係「秦始皇」嘅可信性更加似層層。