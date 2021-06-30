【咁勁冇人講】地表下最強！搜尋世界級地鐵站　　

屯馬開通真的很興奮！新港鐵站宋皇臺設計，融合了出土古蹟特色，更成為話題。但人外有人，天外有天，世界最強地鐵站水準又可以有幾勁？以下幾個地鐵站，各有自己特色，敢稱地表下最強。

瑞典斯德哥爾摩 藝術長廊

你有想過搭地鐵，都可以像逛藝術館嗎？瑞典斯德哥爾摩搭地鐵，自1957年開始，就已先後邀請超過150位藝術家，參與設計斯德哥爾摩的地鐵站，3條路線合共過百車站，各以不同藝術手法展現不同主題，地鐵站時而變成洞穴森林，時而又化成海洋或古埃及，甚至可變成「食鬼」遊戲場地，各站就連成一條長逾108公里的「世界最長畫廊」，遊客只用買張無限乘搭的Travel Card，便可以藝術看到飽，絕對是經濟實惠的最佳旅遊節目。

意大利那不勒斯 璀璨星河

那個才是世界最美地鐵站？意大利那不勒斯的Toledo地鐵站，應該最夠資格，事關它在眾多全球最美地鐵站票選中，都是排名第一。負責設計的西班牙藝術家，在站內造出一個6層高天井，它與車站牆壁全都鋪滿了藍白色彩的馬賽克，令車站閃閃生輝，像璀璨星河，又像一片浩瀚汪洋，美麗又神秘深邃。

俄羅斯莫斯科 華麗宮殿

已有超過85年歷史的俄羅斯莫斯科地鐵，最令人印象深刻，它如像「防空洞」般深藏在地底30米下，最深處甚至是在90米下，它每個車站都用上不同大理石材、雕像、馬賽克、浮雕及華麗燈具作裝設，美麗莊嚴得像宮殿，強烈散發蘇聯史太林時期的愛國主義和革命精神。如今44個站更已被列作俄羅斯文化遺產。它同時亦是全球效率第2高的地下軌道系統，無論扶手電梯、車速與關門速度都超快，每日載運量更可達900萬人次，高峰時平均每90秒便有一班車，真正快狠準。

北韓平壤 神秘整潔

說到最神秘，非北韓平壤地鐵莫屬，它深入平壤地底100米下，早在1973年就開通，它亦以躲避核彈攻擊的防空洞概念設計，而全線17個車站早期只開放其中兩站給外國人搭乘，更有傳聞與觀光客同車的乘客，全是由演員假扮的。但自2015年起，平壤地鐵已全線開放觀光，充滿社會主義色彩的神秘面紗也全面揭開，站內水晶吊燈、紀念牌匾、精細壁畫，其實跟蘇俄風格頗為相似，列車與車站更是出奇地整潔。

台灣高雄 穹頂出彩

高雄捷運美麗島站，是全球最大圓形地落車站，也多次獲評選為全球最美地鐵站之一。車站大廳的光之穹頂，出自意大利玻璃藝術家水仙大師之手，4,500片玻璃窗結合了彩繪與光影效果，變成了總面積達660平方米的玻璃馬賽克作品，車站更不時進行光雕表演，並以投影方式展現神話意象，視覺效果極之奪目，幾乎令人忘了自己身在車站。

中國上海 光影隧道

搭地鐵一定沒有風景欣賞？又未必。你應該去搭一次上海外灘觀光隧道列車，它連接起上海外灘與浦東，雖然全程只長約650米，卻是橫跨了整條黃浦江，開了中國建築史創舉。它採用法國無人駕駛透明車廂，在沿途隧道內，乘客都能看到變化不斷的光影藝術效果，全程分為8個景區，各有視覺特色。

當宋皇臺站 碰上古蹟

剛剛通車的港鐵屯馬線2期，最具話題的必是新開的「宋皇臺站」，事關早在建站時，在工地意外發現了山土古蹟，影響了車站的原設計，究竟最終怎解決？港鐵高級事務經理工程設計周子茵話：「宋皇臺站一帶在宋元時期就已經有人居住，在我們興建車站期間，進行過非常詳盡的考古工作，也發現了大量古蹟，所以車站設計亦作出了相應改動，為了靈活彈性處理日後重建古井（J2井）工作，我們改動了大堂的設計，加建了一個用混凝土建造的井槽，它底部可換成透明底板，日後可讓身在大堂的乘客，觀賞到古井的底部。」

香港鐵路站 怎決定顏色

香港鐵路各站，最大特色是各站都有鮮明顏色，但究竟是如何決定該站用甚麼色？周子茵解釋：「早在70年代，我們的總建築師，已經運用了非常鮮艷的顏色，作為車站牆身的主要物料，目的就是要令乘客有一個視覺識別的功能。其實我們都會看車站本身的特色，例如宋皇臺站，就和我們的宋皇臺、帝皇和古物發現是有關係的，所以我們就用了泥黃色。另外土瓜灣（土瓜灣站）我們就用了藍色，也由於土瓜灣個「灣」字和海、海水都有關聯。」

車站設計 顯本土特色

當看到瑞典斯德哥爾摩地鐵站的天馬行空，就很想把香港鐵路站都變成這設計，事實又有沒有可能？周子茵從設計角度分析：「凡事都有可能，但這些設計是否適合香港用，而香港又有沒有像斯德哥爾摩的地質環境、文化背景，都是要注意的地方。我相信每個車站的設計，都很能反映當地的獨有特色，若硬把其他地方的東西搬過來，就未必是個很好的Solution。」