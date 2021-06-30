【簡潔生活學】難捨難離小物品

2021年已經過了一半，家中雜物是多一半，還是少一半？疫情關係，多留在家，有沒有因網上購物，所以物件增多？又或是多留在家，有時間進行斷捨離，因而物件減少？其實收納是一種習慣，而且必須持之而恒，一旦成為習慣，根本不用每天花大量時間處理物品，可謂不費吹灰之力。

在時間、經濟、空間，甚至心情，必能大有改善和進步；因為收納好及持續這習慣，找東西更快捷，時間因而不會浪費及控制得宜，當時間節省了，處理其他事項更為充裕，甚至可參與其他活動、享受私人時間；從經濟角度方面，購買物品經過慎重考慮，能夠善用金錢；而空間當然因為收拾妥當，令地方更為闊落，活動空間增加。

不過，一些物品要進行斷捨離，可能較難取捨，不妨由這個方向開始：

「相片」：小時候因為沒有數碼相機，所以會有大量相簿相片，但相信手機已很普遍，也就是一個電子相簿，可以考慮將這些相片改為數碼收藏。

「書本」：電子書雖然日漸流行，但很多人還喜歡看實體書，各有所好，但如果書本大量儲存，空間並不會比相簿少，所以如果實體書看完後或者可以考慮轉送他人，或者上網買一本電子書作為收集，除非真的很喜歡那本實體書的設計，但必需為自己定下一個儲存數量。

「毛公仔」：很多女孩子或小朋友也喜歡收集和儲毛公仔，但這些洋娃娃通常放在一旁未必會每天拿來抱抱或把玩，而且要經常清洗或放在太陽下除塵除蟎，也很花時間處理和清潔，可以考慮一定數目的儲存量，其他的可以捐贈，否則儲存量太大，而毛公仔應該是最不常用的物件，所以必需慎重考慮控制數量。

「紀念品」：很多參加婚禮或生日派對的朋友，都會收到大大小小的紀念品，有一些物品是根本不會使用，或者只是季節性物品，其實可以轉贈給有需要的朋友，又或者作為捐贈，這些紀念物品如果是小食還可以，但如果擺設未必合用，可改為拍照留念。

其實很多大大小小的東西，未必真的有實際用途，所以我們要慎重考慮，妥善處理，以免浪費生活空間和時間去處理，甚至浪費金錢去保管。

Profile：Kitty Wong

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