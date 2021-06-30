周董香港巡唱四度延期　手持門票有機會打破健力士？

台灣天王周杰倫（周董）世界巡迴演唱會香港站，早前因為疫情關係，由2020年改期至今年8月，惜台灣疫情嚴重，團隊再三考慮及溝通後，今日（30日）宣布決定再一次延期到明年3月！

原定於8月20日至22日及8月27日至29日假中環海濱戶外演出場地舉行嘅《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2021香港站》，面對四度延期，大會主辦方為此深表無奈及歉意，希望歌迷朋友能再等等。寶輝娛樂老闆Simon表示，這是一個相當沉重的決定，因為前期準備工作，海濱場地建撘舞台等等工程都已經籌備當中，跟政府各部門溝通，重印海濱最新入場門票，遇上有假飛出現，又再在門票上增加密制式以保障歌迷利益，所有一切都是為了演唱會可以在順利歡樂下進行。但最近入境政策多變，所以跟杰威爾音樂再三商量後，最終決定還是以大家健康為重，延期到明年三月。而杰威爾音樂對這次決定亦無奈表示：「萬分感謝香港的歌迷朋友！我們沒有放棄、懇請大家再等等！」

此外，主辦單位準備聯合今次一共10萬位持有周杰倫演唱會門票的觀眾朋友，創建世界紀錄：「我們相信10萬人一同等待兩年半已經是一個世界紀錄，會嘗試入紙健力士申請，以答謝大家長期持有門票不放不讓的決心。」已購票者可因應個人情況，決定等明年3月到場觀賞或即時申請退票。