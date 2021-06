Dragonfly 40　帆船遊艇風頭躉

在海天一色的汪洋中乘風破浪,享受無拘無束的快感,確是一件令人嚮往的事,但前提是有一艘以風力協助驅動的帆船遊艇(Sailing Yacht),才能真正體驗風的力量。像今次介紹的「Dragonfly 40」,船身設計有型,內部設施齊全,又用上高端製造技術,給航行體驗定下更理想的標準,因而連奪兩大殊榮,風頭一時無兩!

兩度獲得大獎

在崇尚環保的今天,要選一款節能效果比較理想的遊艇,帆船遊艇是不二之選,而出自丹麥遊艇品牌Dragonfly Trimaran的「Dragonfly 40」,稱得上是近期的風頭躉,除了較早前榮獲「British Yachting Awards 2020」的提名外,更先後贏得「European Yacht of the Year 2021」與「Multihull of the Year 2021」兩個獎項,認真威水!

身價由57萬歐元(約528萬港元)起的「Dragonfly 40」,流線船身以白色為主調,為Dragonfly Trimaran迄今為止規模最大的帆船遊艇,專為三體帆船愛好者而設,着重提升航行時的舒適度與便利度,包括讓船主可以單手操作遊艇。新船又提供標準版與升級版,兩款選擇各有特色,前者名為Touring,備有自黏式副臂(Self-tacking jib ),只需很少動力,船身已能逆風航行;後者則名為Ultimate,備有高帆纜和多重疊的前帆,以實現更高效能。

航速可達24節

性能方面,新船採用無龍骨設計,可以航行得更遠更快,最高航速可達到24節;與此同時,因船上裝設了自家開發及屢獲殊榮的Swing Wing系統,加強了船身的穩定性,並且可以把船寬由8.4米減至4米,以便進入原本無法到達的地方,或停靠在狹窄碼頭,可節省空間,並降低儲存成本。另外,新船採用Wave piercing float設計,有助固定船首的桅杆,便於安裝風帆和船錨,並具有可啟動的方向舵和中心板系統,為航海愛好者提供快速、舒適和安全的海上旅程。

值得一提,雖然「Dragonfly 40」的船身長度只有12.1米,但在設計團隊精心規劃下,船上空間可謂物盡其用,基本設備一應俱全,當中包括獨立船尾艙室、現代風格廚房、用餐區、戶外休憩區等等,而寬敞的主廳更可容納6至8人。

規格表

船長:12.1米

船寬:4米

吃水:2.2米

引擎:(Standard)40 Hp / 29,4 Kw

(Optional)57 Hp / 41,9 Kw

燃料容量:150升

水箱容量:220升

最高航速:24節