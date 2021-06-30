Dragonfly 40　帆船遊艇風頭躉

在海天一色的汪洋中乘風破浪，享受無拘無束的快感，確是一件令人嚮往的事，但前提是有一艘以風力協助驅動的帆船遊艇（Sailing Yacht），才能真正體驗風的力量。像今次介紹的「Dragonfly 40」，船身設計有型，內部設施齊全，又用上高端製造技術，給航行體驗定下更理想的標準，因而連奪兩大殊榮，風頭一時無兩！

兩度獲得大獎

在崇尚環保的今天，要選一款節能效果比較理想的遊艇，帆船遊艇是不二之選，而出自丹麥遊艇品牌Dragonfly Trimaran的「Dragonfly 40」，稱得上是近期的風頭躉，除了較早前榮獲「British Yachting Awards 2020」的提名外，更先後贏得「European Yacht of the Year 2021」與「Multihull of the Year 2021」兩個獎項，認真威水！

身價由57萬歐元（約528萬港元）起的「Dragonfly 40」，流線船身以白色為主調，為Dragonfly Trimaran迄今為止規模最大的帆船遊艇，專為三體帆船愛好者而設，着重提升航行時的舒適度與便利度，包括讓船主可以單手操作遊艇。新船又提供標準版與升級版，兩款選擇各有特色，前者名為Touring，備有自黏式副臂（Self-tacking jib ），只需很少動力，船身已能逆風航行；後者則名為Ultimate，備有高帆纜和多重疊的前帆，以實現更高效能。

航速可達24節

性能方面，新船採用無龍骨設計，可以航行得更遠更快，最高航速可達到24節；與此同時，因船上裝設了自家開發及屢獲殊榮的Swing Wing系統，加強了船身的穩定性，並且可以把船寬由8.4米減至4米，以便進入原本無法到達的地方，或停靠在狹窄碼頭，可節省空間，並降低儲存成本。另外，新船採用Wave piercing float設計，有助固定船首的桅杆，便於安裝風帆和船錨，並具有可啟動的方向舵和中心板系統，為航海愛好者提供快速、舒適和安全的海上旅程。

值得一提，雖然「Dragonfly 40」的船身長度只有12.1米，但在設計團隊精心規劃下，船上空間可謂物盡其用，基本設備一應俱全，當中包括獨立船尾艙室、現代風格廚房、用餐區、戶外休憩區等等，而寬敞的主廳更可容納6至8人。

規格表

船長：12.1米

船寬：4米

吃水：2.2米

引擎：（Standard）40 Hp / 29,4 Kw

（Optional）57 Hp / 41,9 Kw

燃料容量：150升

水箱容量：220升

最高航速：24節