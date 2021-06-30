聲稱唔知情　勝利再否認安排性交易：應該係打錯字

正當兵的韓星勝利前年爆出連串醜聞後退出天團Big Bang，他因涉海外賭博、安排性交易、違反食品衛生法、挪用公款、違反性暴力處罰法及違反外匯交易法等8宗罪而被不拘留起訴，其後又被追加起訴特殊暴力教唆罪，合共涉及9宗罪，而勝利今早在京畿道龍仁市的地方作戰師令部普通軍事法院接受審問，他繼續否認所有指控。

對於被指涉嫌為投資客安排性交易，勝利就指是生意拍檔劉仁碩做主導，他並不知情，他聲稱是在受查時才知道有這件事，對於他曾在聊天群組中叫人安排「服侍得好的女人」，他就指應該是打錯字：「我應該是想打『玩得開心的人們』，但因為手機的『自動完成』功能而打錯。」

而歌手鄭俊英曾與他在聊天群組中分享偷拍的性愛片，但勝利就指聊天群組中的內容並非他人生的全部：「我參與的聊天群組超過10個，即使收到訊息，我不可能全部都看到和知道，雖然很對不起全國民，但這是我和朋友之間的聊天群組，會有錯字，也會有粗俗的對話，很抱歉。」

另外，Big Bang隊長G-Dragon（GD）拍攝的洗髮水廣告昨日在購物節目中公開，片中GD以中長髮造型示人，十分型仔，不少網民指他剃鬚後看上去更年輕，大讚他唔識老。