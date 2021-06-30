惠英紅架刀「隊」吳沚默　睇到網民動魄驚心

影后惠英紅於無綫劇《刑偵日記》中施展神級演技，短短數分鐘內於謙虛、無知、陰森、慈愛、霸氣等多種不同神態中游走轉Tone，期間猶如刀刃一般的凌厲眼神再加經典對白，令唔少網民大叫睇到心都寒。

昨 (29日) 劇情講述惠英紅飾演的楊碧芯到精神病院當助護，以便照顧因受驚失常入院的女兒葉朗晴（戴祖儀飾），期間因目睹朗晴受到同病房的馬詠（吳沚默飾）一再騷擾及欺負，老惠英紅數度出手「對付」馬詠，其中一幕，就是用力揪着馬詠頭髮，並以極凌厲眼神及語氣狠狠地拋下一句：「我從未聽過有人黐線話自己係黐線！」

由於演技逼人，令唔少網民驚呼：「完全唔似睇緊電視劇，睇緊電影咁。」、「紅姐真係好恐怖！驚驚。」由於紅姐演技超凡，連帶吳沚默與戴祖儀的潛藏演技亦同時大爆發，2人齊齊獲網民盛讚演技大躍進。

眼見反應熱烈，無綫剛剛亦於其官方網站上傳名為「精神病患者唔易做」為題的拍攝花絮。片段所見，惠英紅與沚默進行了一場勁激烈的雨中肉搏，由於太過肉緊，連攝影師亦多次遭殃受襲。而出名疼錫後輩的惠英紅，拍攝時不斷教沚默應如何減少受傷機會，令沚默大呼感動：「我同紅姐好多場都有肢體碰撞，因為已經好信任佢，知道佢一定會保護我。譬如話頭先跌落地嗰下，佢教我要鎖住條頸，等個膊頭先落地，咁個頭就唔會撞到地面。頭先我好緊張，因為紅姐做啲反應好真，叫得好悽厲，跟住我真係以為自己整痛佢。」