【去街街】假日打卡提案！由Pixar影到偵探！

假日將至，大家有咩Plan？不如跟閨蜜朋友仔、屋企人又或另一半去打打卡，輕輕鬆鬆享受假日時光。

【香港首個Pixar Fest】

彼思動畫成就了一套又一套動畫經典，不少角色都深入民心，成為了很多人的童年回憶。為慶祝彼思動畫35周年，以及最新電影上映，海港城與迪士尼及彼思再度合作，攜手舉行香港首個Pixar Fest，精選12齣人氣電影於商場不同角落設置特別場景，絕對是瘋狂打卡好去處，而透過各項互動活動，包括AR拍照、網上遊戲等，由實景到虛擬，為自己打造一趟奇妙的電影之旅。

精選打卡點

商場裏裏外布滿不同主題的打卡場景，要走遍全場實屬不易，各位粉絲除了可以重點「出擊」外，小記為大定推介當中幾個必然打卡位！最具代表性肯定位於頂層海運觀點，並與美國總部同大、達5.2米高的裝置Pixar Ball and Lamp，在270度的維港美景映襯下，氣勢迫人，旁邊還有《海底奇兵2》和《沖天救兵》的打卡位，一次過滿足你3個願望。

此外，位於海運大廈入口處3.4米高的Pixar Logo和以Pixar Ball標誌性的紅、黃、藍色及層遞設計、懸掛着不同彼思角色的造型照的7米高Pixar Fest拱門，同樣都標誌性十足，在巨大的裝飾襯托下，個個秒變小人，十分Cutie。最後推介，是位於商場中庭、家喻戶曉的《反斗奇兵4》兩位主角胡迪和巴斯光年，它們分別以逾4米及3米高的姿態出現，與各位一同「To infinity and beyond」！

互動娛樂區

打卡之餘，都不要錯過在不同打卡位的互動，如在《海底奇兵2》、《超人特工隊2》、《怪獸大學》、《反斗奇兵4》及《沖天救兵》中，可透過AR技術與不同角色互動及合照。不過對粉絲來說，最開心是入貨精品，場內設有Pixar Fest期間限定店、主題商品與獨家優惠，而Pixar Fest活動日期由即日至8月15日，去完再去都OK呀！

【屁屁偵探首度來港】

Pixar固然大人小孩都鍾意，但數兒童界的「巨星」，一定是屁屁偵探。這位破案神探越洋來港，落戶將軍澳中心，於「屁屁偵探特展 香港篇」中，橫行7大展區如「屁屁偵探歡迎舞台」、「屁屁偵探事務所」、「汪汪警察局」、「公園」、「呼呼博物館」、「博物館展覽室」及「直接對決」，一心跟你一起捉拿怪盜U。

展區隱藏了10個任務，要大家憑不同線索抽絲剝繭，找回期間限定的「黃金珍珠奶茶」，同時亦藏有不同的小遊戲，另設全港首個屁屁偵探期間限定店，獨賣一系列精品，小朋友一定開心到尖叫。