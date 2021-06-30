本日日本：24小時想食就食！罐頭蛋糕登陸自動售賣機

對愛好甜點的朋友來說，一日三餐都想吃蛋糕，甚至連消夜也可以！以北海道及東京為中心開設芭菲及Risotto專門店的「株式會社GAKU」忽發奇想，最近開發了「Short Cake罐頭」，顧名思義將法式水果酥餅（Short Cake）採用罐頭包裝來發售，相關圖片於GAKU經營者橋本學的Twitter上載後，立刻成為了話題！罐子容量為330毫升，高度為11.5厘米，由於罐身是透明的，可以看到內裏的蛋糕橫切面，令人垂涎。而蛋糕本身講明跟足正宗規格製造，並大量使用北海道的生忌廉，食用時建議使用長匙羹享用。Short Cake罐頭現於東京涉谷的Risotteria®︎GAKU涉谷有售，而7月16日起更會登陸於札幌新開幕的pâtisserie OKASHI GAKU門前自動售賣機，無論任何時間都可以輕鬆買得到！「Short Cake罐頭」每罐售900日圓（約HK$64），需冷藏保存，賞味日期為3日。