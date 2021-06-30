容祖兒親自點歌！張敬軒自嘲有「鹹濕耳」

歌手張敬軒（軒仔）與DJ Donald為新秀訓練營的首場賽事擔任星級評判，同樣是歌唱比賽出身的泳兒（Vincy）和許靖韻（Angela），亦有親自到場指導參賽者。大會事前更請來人氣風水師七仙羽師傅，替14位新秀訓練生預測賽果，竟語出驚人狠批某參賽者似女優、搵闊太等，最終預測Jaime（燒賣）、子然、Jeffrey及Tina為四強。

14位新秀訓練生經歷一輪準備後，正式進入培訓階段，首先進入三日兩夜的訓練營，期間需接受唱歌、跳舞及演技三大考驗，身為嘉賓導師Angela分享自己參賽時，曾經是中下游位置的經歷，寄語排名較後的學員不要灰心︰「要話畀自己聽一定要有信心，係有空間去逆轉。」綜合3個項目，表現得最好的燒賣及Andy（大家好）被任命為第一階段兩隊的隊長，之後比賽則分成兩組進行。另一嘉賓導師Vincy於出Camp後現身，為一眾參賽者的聲帶熱身，唱出經典歌曲《感應》時，令一眾戴着眼罩的學員驚喜萬分，另外，她亦相當有心邀請其歌唱老師前來跟參賽者上堂，而吳浩康及洪卓立都有現身為他們打氣。

曾抗拒做評判

日前終於正式展開比賽，星級評判之一的軒仔甫出場即獲熱烈掌聲，他說自己不太適合做歌唱比賽評判，因為會被好多情緒干擾︰「會諗番起自己初入行時好多嘅難處，冇辦法去做到一個好嚴厲嘅評判，係會有啲同情分。」而另一星級評判Donald就坦言曾抗拒做評判，因為感覺好殘忍︰「睇到好多行家做評判之後，會被其他人問『點解揀呢個？點解唔揀嗰個？』所以好大壓力，但有今次有軒仔坐鎮令我好放心，因為我覺得啲人會鬧軒仔唔會鬧我，哈哈！」更抵死笑謂要放下私心︰「今次係為未來搵新嘅可造之材，所以我要放低平時嘅鹹濕眼。」軒仔續自嘲比較是「鹹濕耳」︰「我會鍾意聽啲好聽嘅聲音。」

歌唱對決

第一輪歌唱對決「指定曲目PK」回合中的「PK挑戰歌」，是由大師姐容祖兒親自挑選歌曲《東京人壽》，兩隊隊長燒賣及大家好先對唱，軒仔一見到大家好即忍笑說︰「佢個樣同我三姨係一個餅印，硬係覺得見到我三姨喺度唱歌，你明唔明嗰種好不安嘅感覺！」但聽完大家好的演繹後，軒仔對他大讚︰「好欣賞佢嘅一個細節位，就係舞台禮儀，佢唱完有向我哋、觀眾鞠躬，有向後面嘅樂手老師鞠躬，係我哋呢啲『old seafood』會加分嘅位。」最後大家好先拔頭籌，勝出首場對決。去到第二場的Medley對決，Helen（Midnight）對戰Chris（譚仔），最終由前者勝出。