「迪士尼尋夢奇緣」戶外派對聽好歌　濕身巡遊降溫

暑假終於到喇,夏日炎炎除了去沙灘玩水,其實香港迪士尼樂園都一樣可以玩水,所指的是PIXAR水花大街派對,不過這都只是配菜,重頭戲當然是全新戶外音樂派對「迪士尼尋夢奇緣」,迪士尼朋友會在「奇妙夢想城堡」舞台載歌載舞,帶埋小朋友入去放電一流。

先講講「迪士尼尋夢奇緣」戶外音樂派對,派對全程20分鐘,每日演出4至5場,不但有《優獸大都會》的朱迪、阿力,《玩轉極樂園》的米哥、靈獸比比塔,《風中奇緣》的寶嘉康蒂等一眾迪士尼朋友跟大家見面喇!派對更將多首迪士尼歌曲換上全新面貌,注入K-Pop、電音、搖滾風格,節奏比原曲更有動感,包括「Try Everything」、「Remember Me」、「Just around the riverbend」等,還有以追夢為中心的全新原創主題曲「Follow Your Dreams」,令整個派對猶如置身演唱會中。

至於夏日必睇的濕身巡遊「PIXAR水花大街派對」,顧名思義就是巡遊隊伍射水為主,噴到水花四濺,難怪小朋友玩到高聲尖叫,巡遊還有《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《1/2的魔法》、《沖天救兵》、《超人特攻隊》等要角要身,想知有邊個角色就要入場一齊玩喇!此外,樂園亦加入全新的主題美食,賣相出眾又好味,而小鎮大街的「動畫藝術教室」更有動畫師坐陣,教大家畫出《優獸大都會》的朱迪呢。