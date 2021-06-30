患罕見免疫系統病！孟希璘堅持上擂台充滿淚

無綫節目《明星運動會前哨戰：Fight盡》播出的最新一集中充滿熱血及感動位，參賽者之一的孟希璘（波波）憑劇集《十八年後的終極告白》及《那些我愛過的人》為觀眾熟悉，她出身自武打之家，父親孟龍及二伯父孟海均為專業動作指導，大姑媽孟秋是李小龍年代的武打明星，不過波波並未因而踏上武打之路，罹患罕見免疫系統病「雷諾氏綜合症」的她，因血管痙攣引發一系列血管問題，不但骨骼組織修復力受影響，早前更因太拚命工作，出現甲狀腺亢奮、心律不正等其他問題，以致波波連行多兩步樓梯也會喘氣，更曾被指有機會30歲就要坐輪椅。

雖然如此，但波波卻堅持挑戰自己上擂台，製作團隊及身邊好友一再擔心她是否適合比賽，但她憑藉對踏上擂台的一團火，即使冒着身體的潛藏危機仍要報名參加今次的拳擊賽事，她說：「我叫咗個識心肺復甦、有救急證書嘅朋友嚟睇住我比賽，以防萬一。體能我一定唔夠人，我有我心臟嘅問題，但打得多一分鐘就一分鐘，我嘅目標係完成兩Round賽事。」她更謂父親亦清楚了解她參賽所要承擔的風險，但仍給予她無限支持：「他支持我做自己想做的事。」領隊崔建邦練習期間對波波照顧有加，波波為了圓夢亦出盡全力練習，且全程有講有笑。

比賽當日，波波與對手李君妍全程4分鐘賽事均拚盡全力，完成賽事後，李君妍更因被波波的熱誠感動紅了眼眶：「佢同我講唔好留力、唔使就佢，因為可能我係佢唯一一次上台比賽嘅對手。我好感動，只要打得順，都要打埋落去，我哋打咗一場好精彩嘅比賽。」波波亦感激李君妍「成全」：「我鍾意佢Keep住進攻，否則我會覺得佢冇盡力。其實中拳嗰刻，第一吓感覺好想嘔，但我只係諗住唔好跌呀唔好跌呀。我知我血壓去到200，有拳中咗之後我見到好多個李君妍分身，但我都想企到最後，我想企喺度，我唔想瞓低。」

比賽期間，全場台前幕後均表現緊張，波波堅毅不屈精神獲得全場一致掌聲，不少工作人員亦被其熱誠感動落淚。波波最後不忘感激崔建邦：「佢好體諒我，佢會視乎我狀態安排訓練畀我，佢會着重於提升我嘅技術。可以完成賽事，我覺得好Amazing！」