被批唱功失去信心！戴祖儀自爆起涂毓麟底

歌手戴祖儀（Joey）及涂毓麟（Oscar）近日現身TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》大談跨公司合唱新歌《我們再不講再見》感受，Oscar表示：「呢首歌嘅復合主題係由監製Eric Kwok提出，初初我都好好奇，點解Eric想做一首復合歌，所以我上網睇，發現原來佢自己講過，佢同佢太太葉佩雯，係分過手再復合。（即係首歌係講Eric自己？）呢方面我冇證實，係我自己猜測。」

對於被外界指2人合襯，Joey稱沒有刻意營造CP感，但開心大家接受，希望可以有更多合作機會：「呢首合唱歌係講分手後復合嘅情侶，如果姊弟戀嘅歲數差太大就顯得好過分，所以我之前都有查吓佢嘅年齡，好彩都只係差兩年。」Oscar稱通常男女合唱歌，女方的粉絲一般都會有微言，但難得對方的粉絲很支持，Joey笑指她的粉絲好好，希望自己能夠認識多些男生，所以對Oscar表示接受！

談到戴祖儀獲Eric Kwok稱讚，她坦言自己對唱歌沒有太大信心：「雖然我係唱歌出身，但之前畀人批評唱歌同唱Live唔穩定，所以有啲怕咗唱歌，搞到好大壓力同驚，慢慢失去咗入行時對唱歌嘅喜愛，依家Eric讚一讚，都畀番我好多信心。」