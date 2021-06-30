《識貨》被淘汰　何遠東獲陳自瑤送抱抱差啲喊

無綫真人競技綜藝Show《識貨》昨晚（29號）播出一集中，共淘汰四名藝人，包括路芙、何遠東以及踢館的丁子朗及郭子豪。

由於路芙與東東一直表現出色，故當主持鄭裕玲宣布二人被淘汰時，現場眾人表現愕然。路芙離場時自揭三年冇工開，並勉勵同樣前路茫茫的同行謂：「我哋嚟學做生意，其實係畀自己一條生路行，實際上我過去三年真係冇嘢做，真係冇搞作，自己又做剪片又寫網站又帶貨。真係要畀啲機會突然冇嘢做嘅藝人，呢個（學做帶貨）就係一個出路。大家唔好再話等疫情完咗我又有嘢拍喇，真係唔好諗喇，因為有排都諗唔到，不如踏實啲去做呢件事。」同場的子豪聽到路芙一番肺腑之言時不無感動，更坦承有所反思：「我有啲感動，我覺得自己身在福中要知福，我喺TVB有得拍劇又有得拍綜藝，真係好幸福，要好好珍惜。」

至於東東離別一刻亦不忘感性表示：「大家唔使咁Sad架，我覺得嚟到今日已經好精彩，我哋每一個都成長同學習緊。」事後他提及陳自瑤在他離開錄影廠時衝出來送上擁抱以表不捨，他亦差點流下男兒淚：「佢唔捨得我走，但我必須要走，我再留低眼淚會流出嚟。」