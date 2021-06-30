袁澧林唔認有野心　有兩個字更識適合形容自己

「文青女神」袁澧林（Angela）聯同吳家忻（Kayan）和吳海昕（Sofiee）一齊拍廣告，大騷青春活力﹗拍攝當日陽光非常猛烈，她們於戶外跑了幾十次，面對鏡頭做出高難度動作，完全揮灑自如。

模特兒出身的Angela涉獵甚廣，​電視劇、電影、舞台劇甚至MV都見到她的身影，面對排山倒海的工作，Angela反而更不斷學習，如結他、鋼琴、跳舞等等，裝備自己。被問到是否有野心之人，她認為「衝動」更適合形容自己，全因她想做就做！她表示不想困在既定框架，也無法討好所有人，故不會想太多。做鍾意的事，別讓自己後悔成了她目前的人生格言。

為入行盡地一鋪

Kayan是ViuTV早前節目《YOLO的練習曲》其中一位女主角，她不認為花瓶是貶義詞，她笑言：「唔係人人都可以做花瓶，我哋要做個有花嘅花瓶、有實力嘅花瓶、有內涵嘅花瓶。」Kayan本身是名怕醜妹一名，但她知道內向性格只會成為局限自己的框框，所以會握每次演出機會，放膽去做。Sofiee繼劇集之後，片約及廣告邀約不斷，但原來她的演藝路並不平坦，從放棄穩定工作去參加選美，到花光積蓄遠赴美國紐約進修演技，她形容每個轉捩點都是盡地一鋪。