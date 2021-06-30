1年冇性關係！裕美拒為林作生B　原因係…

麥明詩舊愛林作昨晚（29日）在家中開Live主持網上節目《愛情兜巴星》，首集請來女友裕美做嘉賓，林作表示對方「食仔無數」，裕美嬲到掟咕𠱸，最後更打了林作幾巴掌。直播前裕美爆出與林作是無性伴侶，林作承認說：「我係香港第一個公開承認對性冇興趣，以及冇太大能力嘅男人，帶起新文化熱潮。」他直言冇性關係近1年兼分房瞓，更似離婚夫妻，笑言31歲生日後覺得要養生，無想過生仔。

裕美覺得有距離的愛更穩定，但2人唯一不夾是她想生BB，笑言：「我想生，但冇話同佢生，驚生女出嚟係佢個樣，害咗個女一生，通常第一胎生女似爸爸，好驚。」林作讚裕美樣靚，靚過麥明詩和王敏奕，心地善良，成功氹回女友。

平日做愛情諮詢

林作想在節目中要鬧醒愛情上的迷途小羔羊，他平日有做愛情諮詢，當中有男亦有女向他諮詢，他揚言好賺過做法律諮詢，他說：「我覺得我喺好多人心目中愛情好成功，好多人想知，高峰期每周見3、4個客，女仔多少少，有女仔想結束一段關係，或者有第三者，男仔通常被分手。」原來未拍拖前，裕美也曾向林作做諮詢，對於男友經常聽女人吐露心聲，她有信心說：「林作係唯一佢愛我，多過我愛佢嘅男友。」故不擔心林作借諮詢出軌。