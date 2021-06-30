日比野友香　極上湯碗胸

女性嘅胸部形態各有不同，唔知大家認為邊種胸形最吸引呢？相信大部分男士都會鍾意竹筍形，不過呢種胸形相當罕見，而且其他胸形都好吸引，好似日比野友香嘅湯碗形美巨乳咁，真係令人「食指大動」呀！

「圓」美巨乳

好多女仔都誤會咗男人只係鍾意大波妹，事實上，要吸引到男人，胸大係其中一個因素，大得嚟外形美觀先至係重點！如果你係屬於有品味嘅男人，鍾意又大又靚嘅巨乳，咁日比野友香嘅極上湯碗胸就絕對符合胃口喇！

今年23歲嘅佢，青春俏麗又可愛，同時亦帶點姊系氣息，而且成日都嘴角含春咁款，加上一雙大眼睛明亮水潤，男人見到佢一定暈晒大浪！身材方面，雖然僅得5呎細細粒，但係體態纖巧肌膚鮮嫩白滑，而且上圍一對F奶圓潤飽滿，更呈現出現完美湯碗形，會唔會係後天加工呀？日本寫真界稱友香擁有「極上天然湯碗胸」，有咗呢個認證，應該唔會係打假波喇！

棄歌從影

2017年佢以美少女偶像身份四圍登台獻唱，主要嘅發展地點位於日本關西地區，不過由於關西屬於二線地區，所以發展未如理想，於是佢放棄歌唱事業，轉型做演員同主持，漸漸做出成績，演出嘅電影包括《蟬鳴聖誕》，現時有份主持嘅節目有《Nuts POKER》同《BE-BOP!HIGH HEELE》。

近期友香積極向寫真界發展，同時獲得理想嘅反應，早前推出首隻寫真DVD作品《Happy Days》，話咁快出版商又安排佢演出第二隻寫真DVD，反映出阿妹備受重視，亦深受寫真迷歡迎。近日友香密密出席各大小類型攝影會，以爭取多高曝光率，睇嚟真係好有心喺寫真界打響名堂呀！

日比野友香近期參與好多攝影會活動，從其社交網中除咗可以見到佢拍攝嘅寫真照，亦可以睇到佢同其他寫真女優嘅合照，保證大飽眼福！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎

三圍：34F-23-34